Inbreker zorgt voor heel wat schade bij Wim (52), Jan (50) en andere bedrijfsleiders op Iepers industrieterrein: “En dat voor tien pakjes koffie”

Bij zes bedrijven op het industrieterrein van Ieper is recent ingebroken. Hier en daar was de buit verwaarloosbaar, maar de schade blijkt aanzienlijk. “Wij zitten met stukgemaakte camera’s, ramen, deuren en omheining”, zegt bedrijfsleider Wim Petillion (52). “En dat voor tien pakjes koffie.”

“Op onze camerabeelden zagen we zaterdagavond één man opduiken rond 21.30 uur”, vertelt Wim Petillion (52), bedrijfsleider van Terga nv en Orian nv aan de Bargiestraat in de Ieperse industriezone. “Het ging om een onherkenbare schim die in en rond ons bedrijf wandelde, op z’n sloffen bijna. Hij vertrok pas tegen 23.30 uur. Die mens leek echt op zijn gemak, terwijl ik altijd heb gehoord dat een dief slechts enkele minuten binnen zit.”

Camera’s afgebroken

De dag nadien stelde Wim de inbraak en de schade vast. “Hij knipte een gat door de draden van de omheining, forceerde ramen en bijna alle deuren die gesloten waren. Eerst ging de man binnen in een kantoorgebouw, zat er in een serverruimte en tussen een 200-tal kabels trok hij enkel de internetkabel los, wellicht een poging om de camera’s onklaar te maken. ‘Dat is iemand die weet waar hij mee bezig was’, zei een computerspecialist me achteraf. Hij brak zelfs enkele camera’s af aan onze weegbrug. Daarbij benaderde hij de camera’s langs achter zodat we geen bruikbaar beeld hebben van die man.”

Geldkoffertjes

“Wij hebben twee geldkoffertjes, die hij openbrak maar daarin zat amper geld. Hij doorzocht alle kasten en liet het materiaal en de computers staan. Wel nam hij tien pakjes koffie mee. Hij was hier dus twee uur in de weer om 20 euro te verdienen. De inbraakschade zal me toch enkele duizenden euro’s kosten.”

Binnenspeeltuin

Ook verder in de buurt werden inbraken vastgesteld, zoals in binnenspeeltuin Conquesta en het nabijgelegen bedrijf Leicon, een fabrikant van indoor speeltuinen tussen de Oostkaai en Bargiestraat. “In beide gebouwen werd ingebroken”, zegt zaakvoerder Jan Hosten (50). “Via een achterliggend perceel van een collega-ondernemer verschafte een inbreker zich een toegang tot ons terrein door de draden van de afsluitingen door te knippen. Daarna werden ramen en deuren geforceerd. In de binnenspeeltuin werden kassa’s opengebroken. We werken vooral met contactloos betalen en bankkaarten. Er was erg weinig cash geld aanwezig, dus de inbreker had enkel kleingeld mee. We zitten vooral opgezadeld met inbraakschade.”

Metrostation Parijs

“De inbreker moet hier toch een tijdje op zoek geweest zijn naar buit en opende daarvoor alle kasten, onder meer in de keuken van Conquesta”, aldus Jan. “Vermoedelijk was het een Fransman. Medewerkers van onze fabriek hebben maandagochtend een klein verfrommeld papiertje gevonden in een van onze gebouwen met daarop een plannetje van het metrostation van Parijs. We veronderstellen dat dit papiertje uit z’n zakken viel. Wij hebben geen camerabeelden, maar uit beelden van een derde naburig bedrijf waar die nacht ook ingebroken was, bleek slechts één man zichtbaar.”

Zes inbraken

In totaal kreeg de lokale politie melding van zes bedrijven uit de Ieperse industriezone waar werd ingebroken. “Twee aan de Oostkaai, twee aan de Bargiestraat en twee aan de Rozendaalstraat”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Bij mijn weten is nog geen verdachte opgepakt. Wat de inbraken eerder uitzonderlijk maakt is dat hierbij specifiek gezocht werd naar cash geld, terwijl we op industriezones eerder dikwijls melding krijgen van diefstal van brandstof, aanhangwagens en werkmateriaal.”

Buurtinformatienetwerk

Via het buurtinformatienetwerk wordt opgeroepen verdachte handelingen direct te melden aan de dispatching van de politie via 057/23.05.00, eventueel een camera te installeren en te registreren, geen cash geld onbewaakt in bedrijven achter te laten en bij inbraak meteen aangifte te doen.

“Kostelijk vandalisme”

Voor Wim en Jan is het al een tijd geleden sinds ze inbrekers over de vloer kregen, beide verwijzen naar inbraken van een tiental jaar terug. “Maar dat was kleinschaliger: er werd toen enkel ingebroken in een van onze twee bedrijfsgebouwen”, stelt Jan.

Bij Wim bleek de schade destijds nog groter. “Kostelijk vandalisme, zo kan je het noemen. Ik denk niet dat er nog veel bedrijven zijn waar cash geld aanwezig is. Gelukkig hebben we hier niet zo vaak inbrekers. Er valt ook weinig te rapen: wij werken met afval en dat is niet zo interessant.” (TP)