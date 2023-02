Inbreker slaat toe bij bekende frituur Frites Unique in Rollegem

Een onbekende ging in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de haal met de inhoud van de kassa van Frites Unique langs de Aalbeeksestraat in Rollegem bij Kortrijk.

“Deze nacht werden wij het slachtoffer van een inbraak. Aangezien politie en labo nog hun werk aan het doen zijn, zal de frituur pas om 12 uur openen. We zijn geschrokken, maar niets of niemand houdt ons tegen”, klinkt het op de Facebookpagina van Frites Unique. “Het was de poetsploeg die zaterdagochtend vaststelde dat er was ingebroken”, vertelt Hannes Catanzaro van Frites Unique aan Het Laatste Nieuws. “Zij merkten dat alles open stond. Al snel ontdekten we dat de inhoud van de kassa was verdwenen.”

Nadat Hannes de beelden van de bewakingscamera’s bekeek, zag hij hoe een man omstreeks 2 uur ‘s nachts in hun frituur had ingebroken. “Op de beelden is te zien hoe hij met een zaklamp en een schroevendraaier in de kassa grabbelt. De inbreker slaagde erin om binnen te geraken door de voordeur te forceren”, klinkt het.

De politie kwam een sporenonderzoek doen. Op de bewakingsbeelden zou ook te zien zijn hoe de inbreker voelde aan de bestelwagen die aan de zaak geparkeerd staat, wellicht in een poging om ook in de bestelwagen in te breken of er met het voertuig vandoor te gaan.