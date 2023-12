Inbreker slaan toe bij twee buurwoningen in Koksijde

In de Pylyserlaan in Koksijde werd ingebroken in twee woningen vlak naast elkaar. De feiten werden gepleegd tussen woensdag en vrijdag, toen ze ontdekt werden.

De politie Westkust ging ter plaatse voor onderzoek. Het bleek dat een onbekende inbreker zich op onduidelijke wijze toegang had verschaft tot de woning. Eenmaal binnen werden verschillende deuren en kasten geopend. De inbreker ging aan de haal met een kluis met inhoud.

Tijdens de vaststellingen door de politie kwam een melding binnen dat er ook bij de buren was ingebroken. Daar werd ingebroken door een raam open te breken op de eerste verdieping. Ook hier werden binnen verschillende kasten geopend. Wat er gestolen werd en wanneer de feiten plaatsvonden is nog niet duidelijk aangezien het om een tweede verblijf gaat.

