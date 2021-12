Inbreker op rooftocht in Moorslede en Dadizele: “Sluit woning en auto goed af”

In de nacht van vrijdag op zaterdag probeerde een inbreker zich een toegang te verschaffen tot verschillende woningen in Moorslede en Dadizele. In de Rode Kruisstraat slaagde hij in zijn opzet. De man ging er aan de haal met geld en een laptop.

De politie kreeg zaterdagochtend nog verschillende andere meldingen van poging tot inbraak binnen. Onder andere in de Mandellaan in Dadizele en in de Kouterweg in de Moorslede probeerde de inbreker een slag te slaan. Daar lukte het hem niet zich een toegang te verschaffen tot de woning.

Baard en snor

De politie startte inmiddels een onderzoek op. Uit de ingewonnen info blijkt dat de mogelijke verdachte 25 à 35 jaar oud is en een baard en snor heeft. De politie raadt de bewoners aan zowel hun auto als hun woning goed af te sluiten.

De politie roept ook op dat iedereen die het slachtoffer is geworden van inbraak of een poging tot inbraak zich meldt.