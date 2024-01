“Inbreker op heterdaad betrapt met slijpschijf”: geen misviering zondag na inbraak in Kuurnse Sint-Katharinakerk

Zaterdagochtend hebben één of meerdere inbrekers zich toegang verschaft tot de St.-Katharina in Kuurne. Dit gebeurde rond 8 uur via de zijkant van de parochiekerk.

Een echtpaar, actief binnen de parochie, die alles kwam klaarzetten in de kerk voor de receptie die er morgen zou plaatsvinden, ontdekte de inbreker echter op heterdaad terwijl hij een offerblok aan het openslijpen was met een slijpschijf.

Op de vlucht

Toen het paar de dader op heterdaad had betrapt, beweerde de inbreker, dat hij in opdracht van een bedrijf aan het werk was. Na deze mededeling sloeg de inbreker op de vlucht. De politie werd onmiddellijk op de hoogte gebracht van het incident. “We zijn nog niet zeker of er één of meerdere daders betrokken waren bij de inbraak”, klinkt het. “De inbreker of inbrekers gingen buitengewoon brutaal en driest te werk. Ze waren duidelijk goed voorbereid. De sacristie, waaruit eerst enkele stenen werden verwijderd, werd betreden door het intrappen en volledig vernielen van de deur. In de sacristie van het zangkoor werd alles overhoop gehaald.”

Aanzienlijke schade

“Binnen in de kerk werd onder andere het tabernakel verschoven, de offerblok van Sint Katharina met een slijpschijf vernield, een stopcontact uit de muur getrokken en de deur naar het doksaal opengebroken. De aangerichte schade is aanzienlijk, waardoor de geplande misvieringen in de kerk morgen niet kunnen doorgaan.”

Sporenonderzoek

Het labo kwam ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren, maar tot op heden ontbreekt elk spoor van de dader. Opmerkelijk is dat er ook afgelopen nacht is ingebroken in de kerk van Heule. Of het om dezelfde dader of daders gaat, is momenteel niet bekend.

(BRU)