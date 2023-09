Inbreker met opvallend vissershoedje steelt kassa in pitazaak in Nieuwpoort: “Zeker 500 euro gestolen”

In pitazaak Istanbul in de Langestraat in Nieuwpoort werd donderdagochtend vroeg ingebroken. Een dief, die gekleed was in een opvallend T-shirt en een vissershoedje op had, brak een raam open en ging er vandoor met de kassa. “Er zat zeker 500 euro in, waarvoor we hard moeten werken om alleen al dat terug op te halen”, zegt zaakvoerder Tuna Ozcan (32).

De diefstal werd door Tuna Ozcan donderdagochtend vroeg opgemerkt toen hij zijn zaak betrad. “De dader is binnengeraakt via een raam aan de zijkant die niet helemaal op slot kon doordat de ketting kapot was”, zegt Tuna Ozcan.

“Het is vreemd dat de dader wist dat hij alleen daar binnen kon raken. Het raam werd verder geforceerd en zo raakte hij binnen. Op camerabeelden zien we dat hij om 5.40 uur in de zaak was.”

Opvallend vissershoedje

Vanaf dan ging het snel. “Die man ging recht naar de kassa en deed zelfs niet de moeite om die te openen. De volledige kassa met inhoud werd gestolen. Er zat ongeveer 500 euro in. Dat is veel geld om dat te kunnen ophalen in de zaak. En ook de kassa zelf kost uiteraard wat.”

De politie werd verwittigd en ook het labo kwam langs voor een sporenonderzoek. Tuna Ozcan, wiens familie de pitazaak al 21 jaar uitbaat, maakt zich sterk dat de dader gevonden kan worden. “Hij was opvallend gekleed. Met een opvallend vissershoedje en T-shirt. Ik kreeg intussen al verschillende reacties dat eenzelfde man met hetzelfde hoedje al eerder opgemerkt werd bij inbraken de voorbije weken in Nieuwpoort en Lombardsijde. Zo werd er ingebroken in de wasserette. Dat hoedje werd daarbij meermaals gezien.”

De politie is nog bezig met het onderzoek. (JH)