Inbreker in Houthulst kan ondanks inzet drone ontsnappen

In een wijk in Houthulst werd dinsdagavond een inbreker op heterdaad betrapt door een bewoner. De inbreker nam de benen, waarna de politie met een droneteam de buurt doorzocht. De dader kon alsnog ontsnappen.

In het Kloosterhof in Houthulst werd een inbreker dinsdagavond rond 21 uur op heterdaad betrapt. De dader was net bezig om de woning te forceren om binnen te raken toen de bewoner thuis kwam. Het kwam tot een confrontatie tussen beiden. De bewoner zette het op een schreeuwen, waarna de inbreker meteen de benen nam. Tot fysiek geweld kwam het gelukkig nooit. De bewoner belde daarop de politie.

“We hadden geluk dat we in de buurt waren en dat het net ons droneteam was die van wacht was”, klinkt het bij de politie. “Binnen ons samenwerkingsverband met andere politiezones is er telkens een droneteam die van wacht is en dat was dinsdagavond toevallig het onze. We konden dus meteen snel ter plaatse gaan en drones de lucht insturen. Op die manier hebben we de buurt nog een tijdlang doorzocht, maar helaas kon de inbreker alsnog ontsnappen.”

Omdat de dader niet binnen raakte, kon die ook geen buit maken. (JH)