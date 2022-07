Inbreker gaat vliegensvlug aan de haal met 1.500 euro aan sigaretten in tankstation in Torhout

Het Esso-tankstation langs de Vredelaan in Torhout kreeg woensdagnacht een inbreker over de vloer. Op camerabeelden is te zien hoe de dader in minder dan drie minuten het metalen rolluik van de sigarettenkast openbreekt en een twintigtal sloffen meegraait. “De buit bedraagt minstens 1.500 euro, maar de schade die de dader aan mijn winkel aanrichtte is nog veel groter”, zucht uitbater Surinderjit Singh.

Op de camerabeelden van het tankstation is te zien hoe de dader rond 2.30 uur in een blauwe Peugeot de parking van het tankstation aan de kant van de Vredelaan komt opgereden. De wagen verdwijnt uit beeld en rijdt door naar het woongedeelte achter de zaak. De dader, die een pet op heeft, stapt uit en dringt het gebouw binnen door een vliegenhor van een kantelraam aan de achterzijde te vernielen. De man komt terug in beeld als hij de winkel binnenkomt. Hij begeeft zich meteen naar de sigarettenkast achter de toonbank en rukt het metalen rolluik in een mum van tijd uit de geleiders. Hij graait een twintigtal sloffen sigaretten mee en stopt die in zakjes van de zaak. Vervolgens stampt hij ook nog de deur van de voorraadkamer open.

Grote schade in winkel

Wanneer het inbraakalarm plots afgaat, gaat de dader ervandoor. In zijn vlucht verliest hij een deel van de buit in de tuin achter de zaak. “Alles samen heeft het minder dan drie minuten geduurd”, zucht uitbater Surinderjit Singh. “De dader heeft voor 1.500 à 2.000 euro sigaretten mee. Maar de schade die hij aanrichtte in de winkel is veel groter. Het elektronische rolluik van de sigarettenkast alleen al kost 1.000 euro.”

“Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak en ik moet toegeven dat de schrik er wat in zit”

Op het moment van de inbraak was Surinderjit Singh thuis in Buggenhout. “Het was mijn neef die het alarm op zijn telefoon ontving. Hij was op reis en heeft mij meteen verwittigd. Ik heb op mijn beurt de politie verwittigd en ben naar Torhout gereden. Toch een rit van anderhalf uur. We runnen deze shop nu anderhalf jaar en daarvoor baatte ik een shop uit in Buggenhout. Daar ben ik nooit met inbrekers geconfronteerd geweest. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak en ik moet toegeven dat de schrik er wat in zit. Ik sta immers altijd alleen in de winkel. Ik hoop dat de politie de dader snel kan arresteren zodat hij niet in andere shops kan toeslaan.”

De politiezone Kouter is na de inbraak alvast een onderzoek gestart. Ook het labo van de federale politie kwam al ter plaatsen voor een sporenonderzoek. (AFr)