Inbreker gaat aan de haal met geld uit drie kassa’s bij apotheek Goegebeur in Torhout

Zowel in Kortemark als buurgemeente Torhout werd dinsdagnacht ingebroken in een apotheek. In Torhout ging de inbreker stil en snel te werk, in Kortemark ging het om een drieste inbraak. “De dader forceerde een zijdeur en ging binnen vliegensvlug aan de haal met het geld uit drie kassa’s. Stil en zonder schade”, zegt apotheker Lieselot Goegebeur (41) uit Torhout.

De politiezones Kouter en Polder onderzoeken of beide inbraken iets met elkaar te maken hebben. Het is opvallend dat er in twee apotheken in buurgemeenten op zeven kilometer van elkaar ingebroken werd. Maar tussen de twee inbraken zat drie uur tijd en hoe de inbreker te werk ging scheelt nogal. Zo werd in Kortemark veel schade aangericht, nam de inbreker tien minuten de tijd en liet naast een grote wanorde ook een fiks bloedspoor na.

Kassa’s snel geleegd

In apotheek Goegebeur in de Oostendestraat in Torhout werd om 00.23 uur ingebroken. “Toen kreeg ik een melding van de alarmcentrale dat een of twee mannen binnen in de zaak waren”, zegt apotheker Lieselot Goegebeur (41). “Iemand was te zien met een kap waarna ook de politie gebeld werd. Ikzelf woon in Wijnendale en reed meteen ter plaatse. Met een klein hartje, maar gelukkig was de politie nog geen vijf minuten na de eerste melding al ter plaatse. De inbreker was toen al weg. Hij bleek de schuifdeur aan de zijkant te hebben geforceerd maar dan zonder schade. Eenmaal binnen moet hij vliegensvlug de drie kassa’s hebben geleegd. Dat het snel moest gaan bewijst een spoor van geld binnen. Muntstukken en briefjes: alles lag tot buiten. Vermoedelijk viel het uit zijn zak toen hij zich door de schuifdeur terug naar buiten wurmde.”

Geen wachtdienst

Door de inbraak kon apotheek Goegebeur woensdagochtend niet openen. “Het labo kwam langs voor een sporenonderzoek”, vervolgt Lieselot. “Eerlijk gezegd ben ik momenteel niet erg op mijn gemak. De dader kon nu een behoorlijke geldsom van ettelijke honderden euro’s meenemen. Het is de tweede keer in mijn 17 jaar dat ik apotheker ben dat er inbrekers over de vloer komen. De vorige keer was nog op de andere locatie en toen werd veel meer schade aangericht. Deze week ben ik ook nog apotheek van wacht ’s avonds en ’s nachts maar daarvoor zal ik vervanging zoeken. Want ik ben toch even van mijn melk.”

Link met Kortemark?

De politiezones Kouter en Polder delen informatie uit over beide inbraken. Of er een link bestaat en of het om dezelfde dader gaat is nog niet duidelijk. In beide gevallen kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In Kortemark werd ook een speurhond ingezet. (JH)