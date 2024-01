Inbreker die poedelnaakt werd aangetroffen in Blankenbergs hotel krijgt achttien maanden cel: “Hij vertoeft in het verkeerde milieu”

Een 45-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor inbraak. Op het moment van zijn betrapping was S.V. poedelnaakt.

Op 13 juli vorig jaar drong S.V. het Avenue Boutique Hotel in Blankenberge binnen. Daar kon de politie hem even later betrappen. “De beklaagde was volledig naakt en onder invloed van drugs”, verduidelijkte procureur Jochen van Aalst. “Hij had een verrekijker, flesopener en twee zeilmessen bij zich, die hij uit een bergruimte van het hotel gestolen had.”

Op 18 oktober vorig jaar ging V. samen met een vrouwelijke kompaan aan de haal met een polshorloge, enkele truien en een dartbord uit het appartement van een kennis in Blankenberge. Nog diezelfde avond werden ze door de politie geklist. Een vijftal dagen later ging V. ook nog aan de haal met een tube dagcrème in de Blankenbergse Aldi.

De verdediging drong aan op mildheid. “Hij vertoeft in het verkeerde milieu”, klonk het. De vrouw die V. hielp bij de inbraak in het appartement kwam niet opdagen voor het proces en kreeg zeven maanden effectief. (AFr)