Inbreker die achtervolgd werd door Brugse arts riskeert een jaar celstraf

In mei drong een gedrogeerde Marokkaan binnen in de woning van een Brugse arts. Die kwam evenwel wakker en ging de dief achterna. Zo kon hij een deel van de buit recupereren. De dader, Lahcen I. (25), riskeert nu een jaar effectieve celstraf. “Het was niet zijn intentie om zaken te stelen”, stelde zijn advocaat.

In de vroege ochtend van dinsdag 30 mei werden dokter Sebastiaan Van Cauwenberge (46) en zijn vrouw gewekt door een vreemd lawaai op de benedenverdieping van hun woning in de Joe Englishstraat in Brugge. De arts ging een kijkje nemen en kwam oog in oog te staan met een man die net een kast opende. Het slachtoffer begonnen te roepen waarop de dader het hazenpad nam. In zijn vlucht graaide hij nog snel een rugzak met twee laptops en een iPad mee, evenals enkele handtassen, een paar sportschoenen en een dokterstas vol medisch materiaal.

In badjas en op blote voeten ging de dokter de inbreker achterna. Na een korte achtervolging kon hij de man inhalen, want door de vele spullen die hij meezeulde kon hij niet snel lopen. De dokter hield de dief staande en die gaf de buit meteen terug. Althans, zo leek het want de dader hield een deel van de gestolen spullen achter. De arts liet de man vervolgens lopen. Zijn vrouw had intussen de politie verwittigd en die kon de dader, Lahcen I., snel klissen op basis van een persoonsbeschrijving. In zijn rugzak trof de politie de rest van de buit aan, namelijk de laptops en de tablet.

Eerdere veroordelingen

Tijdens het proces voor de Brugse correctionele rechtbank bleek dat de twintiger niet aan zijn proefstuk toe was. “Hij liep al veroordelingen voor diefstal op in Nederland en Frankrijk”, verduidelijkte procureur Frank Demeester, die een jaar effectieve celstraf vroeg. Volgens Demeester had de Marokkaan op het moment van zijn arrestatie ook nog een kredietkaart en internationaal paspoort bij zich die een uit wagen gestolen werden. “Maar mijn cliënt beweert dat hij die vond op straat”, pleitte meester Mathieu Langerock. “De inbraak geeft hij toe al stelt hij dat het eigenlijk niet zijn intentie was om zaken te stelen.”

Lahcen I. verblijft illegaal in het land en volgens zijn advocaat was hij op het moment van de feiten zwaar onder invloed. “We hopen op enige mildheid”, pleitte hij. De uitspraak volgt op 31 augustus. Aangezien hij al zijn spullen terug had stelde de arts zich geen burgerlijke partij. (AFr)