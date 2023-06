Inbreker aan het werk in Rekkem: getuigen gezocht

In Rekkem kregen enkele mensen dit weekend ongewenst bezoek op de vloer. Op meerdere plaatsen deden beveiligingscamera’s hun werk en kon de inbreker op beeld worden vastgelegd. Het lijkt steevast om dezelfde persoon te gaan.

Een van de slachtoffers is de firma Verde uit Rekkem. “Het is niet de eerste keer dat we inbrekers op bezoek hebben, de vorige keer zelfs minder dan een half jaar geleden.” Ingrid Lecompte, de zaakvoerster van de bekende firma gespecialiseerd in tuinmachines, probeert via sociale media eventuele getuigen op te sporen. “Zondagavond ging mijn man het bedrijf nog binnen, rond 20 uur, om nog wat werken uit te voeren. Hij vond dat het er erg fris was en dat er zelfs een kleine bries door het gebouw trok. Het duurde niet te lang alvorens hij zag dat een venster aan diggelen was geslagen. Na een grondige controle merkten we op dat een deur reeds ontgrendeld was en dat ook de camera’s onbruikbaar waren gemaakt.”

Niets gestolen

De ondernemers herstelden hun videobewaking en daarop werd snel duidelijk dat er onaangekondigd bezoek was. “Een raar figuur die nonchalant rondwandelt in ons bedrijf, je zoubijna denken dat het een toerist is. Je kan duidelijk zien dat hij alles klaarmaakt om later terug te keren maar hij moet in zijn strooptocht zijn onderbroken. Ondertussen kregen we ook al andere beelden toegestuurd, van diezelfde kerel diezelfde dag, toen hij in de tuinen van mensen binnendrong. We hebben alles aan de politie overgemaakt en zij nemen de zaak nu over. Toch hopen we dat we misschien via sociale media tips of aanwijzingen kunnen vinden. We hebben geluk gehad deze keer want behalve de schade die hij maakte, kon hij niets stelen. Maar wat als hij zijn plannetje toch had doorgezet? Het is ook erg confronterend te zien dat die man op klaarlichte dag zijn gang gaat, zonder ook maar enige vorm van schrik te hebben. Hij moet hier binnen zijn geraakt rond 18.30 uur, dus bij volle daglicht. “

Op Facebook verschenen inderdaad beelden van de man, toen hij in de tuin van een woning in de Rekkemse Grote Weg stond. Daar werd hij op beeld vastgelegd rond 17:48 uur. De bewoners maakten hier eveneens melding van bij de politie.

Bij Politiezone Grensleie was niemand bereikbaar voor commentaar.