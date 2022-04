Inbreker aan de haal met kleingeld en sigaretten in café Agora in Beveren

Een inbreker baande zich woensdagavond via het keldergat van café Agora zich een toegang tot de horecazaak. De dief ging aan de haal met 150 euro aan kleingeld en een grote hoeveelheid sigaretten. “Het is de eerste keer in elf jaar tijd dat we hier een inbreker over de vloer krijgen, maar ik neem extra maatregelen”, aldus café-uitbater Mario Buddaert.

Op woensdag is café Agora in het centrum van Beveren gesloten. Van dat feit maakte een inbreker deze week gebruik om binnen te dringen in het café. Uitbater Mario Buddaert merkte de inbraak donderdagochtend op. “De indringer is via het keldergat in de kelder geraakt. Hiervoor moet hij eerst via de terreinen van de firma VDL in onze tuin zijn geraakt.” Op camerabeelden is te zien dat de man omstreeks 21.20 uur zich een toegang verschaft tot het café. Eens hij via de kelder in de zaak geraakt, gaat de inbreker op zijn knieën verder achter de toog. “De inbreker moet de zaak hier kennen, want hij wist dat er een camera gericht staat op die toog.” Op de camerabeelden is te zien dat de indringer twintig minuten later de zaak verlaat. “Ik ben 150 euro aan kleingeld uit mijn kassa kwijt en ook een grote hoeveelheid sigaretten”, aldus de cafébaas. Hij legde inmiddels klacht neer bij de politie die donderdagochtend ter plaatse kwam voor een onderzoek.

Extra maatregelen

Het is de eerste keer in ruim tien jaar dat er ingebroken wordt in café Agora. “Ik doe hier al elf jaar café en er werd nog nooit ingebroken. Ik blijf alvast niet bij de pakken zitten en neem maatregelen. Zo zal het keldergat afgesloten worden en investeer ik ook in extra camera’s.”