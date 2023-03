Inbrakenplaag in Vlaamse paardenpensions houdt aan, met Kristof uit Knokke als laatste slachtoffer: “Ik wil collega’s waarschuwen”

Opnieuw is er ingebroken in een paardenpension in Vlaanderen en opnieuw bedraagt de buit springzadels. Kristof Vanhooren van Stal Oostenhem in Knokke-Heist werd zondagnacht slachtoffer. “En dan had ik mijn klanten nog gezegd hun duurste zadels mee naar huis te nemen. Maar kijk, de totale waarde van de gestolen zadels loopt toch op tot 30.000 euro”, zucht Kristof.

Het aantal inbraken in paardenpensions in Vlaanderen loopt ondertussen aardig op. “ Het doet ook de ronde onder de uitbaters”, knikt Kristof Vanhooren. “Kijk, ik had net een collega uit Limburg aan de lijn. Ook hij kreeg dit weekend dieven over de vloer. De kans dat het om dezelfde bende gaat, is volgens iedereen héél groot. Altijd is de buit dezelfde en is de handelswijze bijna identiek.”

30.000 euro

In Knokke-Heist sloegen de dieven zondagnacht hun slag. Op basis van camerabeelden uit de buurt wordt verondersteld dat de daders zondagnacht omstreeks 1.30 uur arriveerden aan Stal Oostenhem — een afgelegen paardenpension. Een goede weg ernaartoe is er eigenlijk niet. Wie de parking wil bereiken, moet via een smal baantje passeren dat eigenlijk dienst doet als fietspad. Eenmaal binnen braken de dieven diverse kasten achteraan het paardenpension open.

In totaal gingen ze aan de haal met vijftien springzadels. “Ik schat de totale waarde op zo’n 30.000 euro”, doet Kristof een snelle rekensom. “En voor zover dat mogelijk is, hebben we eigenlijk nog geluk gehad.” Want, zo zegt de man, hij was gewaarschuwd door andere uitbaters van paardenpensions. “Deze week nog heb ik mijn klanten aangeraden hun duurste zadels mee te nemen naar huis – een duurder zadel kost namelijk tot 6.000 euro pér stuk. Ze zouden hier ook maar eens passeren, zo redeneerde ik. En kijk, enkele dagen later was het al van dat, ondanks onze extra aandacht en voorzorgsmaatregelen. Ik was gewoon thuis, maar heb jammer genoeg niks gehoord.”

Specifiek op zoek naar springzadels

Dat het om dezelfde bende gaat? Daar zijn de uitbaters het over eens. Opvallend is dat de daders in veel van de gevallen een kruiwagen op het terrein zelf stelen om hun buit te vervoeren naar de vluchtwagen. Behalve dat hebben ze enkel een koevoet nodig om sloten open te breken. “Behalve de zadels namen ze niks mee. Ze zijn dus echt specifiek op zoek naar springzadels, die ze nadien wellicht in het buitenland hopen te verkopen op de zwarte markt of tweedehandssites”, zegt Kristof.

“Ze weten ook dat het risico om de gestolen zadels hier te verkopen aan opvallend lage prijzen té groot is. Want iedereen is extra aandachtig nu de inbrakenplaag steeds groter wordt”, besluit Kristof Vanhooren. “Voor onze klanten is dit natuurlijk een enorme tegenvaller. Want zelfs de goedkopere zadels kosten gemiddeld al snel 2.000 euro. We kunnen alleen maar hopen dat de plaag snel stopt, want het is praktisch onmogelijk om élke stal te voorzien van bijvoorbeeld een alarmsysteem”, besluit Kristof. (MM)