Inbrakengolf rond jaarwisseling blijft duren: zeven pogingen in Roeselare, waarbij zelfs spaarpotjes van kinderen er aan moeten geloven

In de eindejaars- en nieuwjaarsperiode lijkt er wel een inbrakengolf aan de gang in de regio. “Maandagavond waren er op zeven diverse plaatsen in Roeselare inbraakpogingen, in twee gevallen raakte men binnen en maakte men ook buit”, aldus RIHO-commissaris Carl Vyncke. Eerder was er op oudejaarsavond de inbraak bij een Izegemse ondernemer, die 25.000 euro uitloofde voor de gouden tip. Opvallend is dat de inbraakpogingen allemaal plaatsvinden nabij de grote invalswegen.

Er waren maandagavond inbraakpogingen in de Bloemkoolstraat en de Melkweg (op de Tassche, niet ver van de E403) en in de Schaapstraat en de Constant Lambrechtstraat in Rumbeke en de Klokkeputstraat en de Hoogleedsesteenweg in Roeselare. Die laatste vier straten liggen op een boogscheut van de Rijksweg. “We krijgen de jongste dagen inderdaad meer meldingen binnen”, zegt commissaris Carl Vyncke.

Verdachte wagens op camerabeelden

Of het op alle plaatsen dezelfde bende is die aan het werk is, daar doet de commissaris geen uitspraken over. “Maar het is natuurlijk wel opvallend dat er veel pogingen in de buurt van de Rijksweg gebeuren.” Daarmee verwijst de commissaris ook naar de inbraak bij de Izegemse ondernemer waar (minstens) vier inbrekers hun slag sloegen. Het feit dat die 25.000 euro veil heeft voor de gouden tip, geeft wel een indicatie voor de buit die er gemaakt werd.

Bij de (geslaagde) inbraakpogingen van maandagavond werden vooral sieraden meegenomen en moesten zelfs de spaarpotjes van de kinderen er aan geloven. Er bestaan ook camerabeelden waarbij de wagen van de vermoedelijke daders te zien is. In het geval van maandag gaat het om een BMW, op oudejaarsavond in Izegem zou het om een Peugeot 1008 gaan.