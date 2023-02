Inbraken in twee voertuigen in De Panne vastgesteld

De politie Westkust onderzoekt twee inbraken in een voertuig in dezelfde straat in De Panne. Telkens werd er ingebroken in een auto die in de ondergrondse garage stond van een appartementsgebouw in de Kapellelaan.

De eerste feiten werden dinsdag in de voormiddag om 11 uur vastgesteld en dateren wellicht van in de voorgaande nacht. De achterruit van een auto werd gestolen en er werd een brieventas met inhoud gestolen.

Dat was ook het geval bij de tweede inbraak die vastgesteld werd dinsdag om 13 uur maar wellicht het uur voordien gebeurde. Ook daar werd een brieventas met inhoud gestolen nadat een onbekende een raam aan de bestuurderszijde insloeg.

Als er nog slachtoffers zijn, melden die zich best bij de politie. (JH)