Inbraken in bestelwagens in Geluwe: let op voor grijze Opel Zafira

Dit weekend waren er in Geluwe bij Wervik een tweetal inbraken in bestelwagens en is werkmateriaal gestolen. Dat gebeurde zaterdagnacht tussen middernacht en 1.20 uur in de Derde Lansiersstraat en vrijdagnacht omstreeks 24.45 uur op de Voorhoek.

De politie van Arro Ieper vraagt om uit te kijken naar een grijze Opel Zafira met een vreemde – vermoedelijk Franse – nummerplaat. Dit voertuig werd ook al in andere regio’s opgemerkt.

Politie geeft tips

Er is door het Buurtinformatiewerk een bericht verspreid. De politie geeft ook enkele tips: parkeer je bestelwagen thuis bij voorkeur in de garage of op een andere veilige plaats. Moet je toch op de oprit parkeren? Plaats je bestelwagen dan met de laaddeuren zo dicht mogelijk tegen de (garage)poort of een muur.