Inbraak vastgesteld tijdens afwezigheid bewoners in woning in Sint-Idesbald

In de Honigklaverweg in Sint-Idesbald bij Koksijde werd zaterdag een inbraak in een woning vastgesteld.

Een onbekende forceerde een raam achteraan de woning en betreedt de woning tijdens de afwezigheid van de bewoner. De onbekende doorzoekt de woning en opent op de eerste verdieping en de zolderverdieping enkele kastdeuren. Momenteel is het nog niet duidelijk of er iets gestolen werd. De politie onderzoekt de zaak. (JH)