Inbraak Mediamarkt Roeselare: twee Roemenen geklist na tip van alerte getuige en achtervolging door politie

In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 december, een half uur na middernacht, verwittigde een alerte getuige de politiezone RIHO van een inbraak in de Mediamarkt in Roeselare. De politie kwam snel ter plaatse en zette de achtervolging in op de verdachten, die met een wagen de vlucht namen.

Op de autosnelweg kwam het voertuig tot stilstand tegen de middenberm. Twee verdachten, Roemeense mannen van 21 en 27 jaar, konden worden gearresteerd. In de wagen trof de politie de buit van de inbraak aan, samen met inbrekersmateriaal. Er vielen geen gewonden bij het incident.

De twee verdachten werden voor de onderzoeksrechter in Kortrijk geleid, die hen heeft aangehouden op verdenking van diefstal met braak en vereniging van misdadigers. Beide mannen verschijnen dinsdag 17 december voor de raadkamer.