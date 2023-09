Inbraak, maar geen buit in kantine Vaubanstadion

In het Vaubanstadion op de Waalvest in Menen werd woensdagnacht ingebroken in de kantine van KSCT Menen. Er is niets gestolen.

De inbrekers gooiden enkel met suikers rond en gooiden ook een fles Duvel op de grond. Puur vandalisme dus.

De glazen toegangsdeur bovenaan de trappen van de zittribune werd vernield en zo kropen de daders naar binnen. De federale politie kwam ter plaatse om vingerafdrukken te nemen.

Eerder was er vandalisme in de kantine op de campus Hof Ter Linden in de Volkslaan maar daar is ondertussen alles afgebroken. (EDB)