Inbraak in woning en in kelderverdieping vastgesteld in Koksijde

In Koksijde werden dinsdag twee inbraken vastgesteld in woningen. De politie Westkust onderzoekt de feiten.

Een eerste inbraak werd vastgesteld in de Bitterzoetlaan in deelgemeente Oostduinkerke. Die inbraak dateert van tussen 17 februari en dinsdagmiddag om 14.30 uur. Een onbekende begaf er zich naar een woning en verplaatste er de tuinmeubelen. Vermoedelijk om op die manier op de overdekking van het terras te kunnen klimmen om zo toegang te krijgen tot het dakterras. Daar werd het raam opengebroken van de slaapkamer. De onbekende opende in het hele huis verschillende kasten en schuiven. De dief ontvreemdde de afstandsbediening van de tv en enkele flessen wijn. Daarna vluchtte de dief weg. De politie onderzoekt de feiten.

Kort daarna kwam de melding binnen van een tweede woninginbraak, dit keer in de Albert I Laan in Koksijde. Wanneer die gebeurde is onduidelijk want ze dateert wellicht van tussen 1 november en afgelopen dinsdag, toen ze vastgesteld werd. Daar ging een onbekende naar de achterzijde van een woning. De dief forceerde er met een metalen voorwerp een raampje van de kelderverdieping. Uit het eerste nazicht blijkt er niets ontvreemd te zijn. Ook hier wordt de zaak onderzocht. (JH)