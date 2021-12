Inbraak in Orange-shop in Sint-Kruis Brugge

De Orange shop langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis Brugge kreeg zondagnacht 5 december inbrekers over de vloer. Ze forceerden een raam aan de zijkant van de winkel en konden zo de zaak betreden.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie gebeurde de inbraak omstreeks 3 uur. Eenmaal binnen werd de winkel doorzocht, waarna de kassa en enkele computeraccessoires. In de shop is de schade duidelijk te zien. Het verbrijzeld glas lag er maandagochtend over de vloer verspreid. Het gapend gat in het raam werd wel snel gedicht.

Winkel maandag gesloten

De winkel bleef maandag gesloten om de politie de nodige vaststellingen te laten doen. Omdat er in de winkel enkel dummy toestellen liggen, bleef de buit ‘beperkt’ tot de kassa en enkele accessoires.

De verantwoordelijken van de winkel mochten niks kwijt over de exacte buit en de omstandigheden van de inbraak. Mogelijk werden de daders gefilmd, maar ook daar mag niemand iets over kwijt in het belang van het onderzoek. (MM)