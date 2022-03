Inbraak in ontmoetingscentrum ‘t Kasteeltje en aanpalende jeugdlokalen: flink wat schade en geld gestolen uit lockers

Het voorbije weekend hebben in Oostende onbekenden ingebroken in ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje en de aanpalende jeugdlokalen.

Het waren personeelsleden van het ontmoetingscentrum die maandagochtend vaststelden dat er was ingebroken met flinke schade tot gevolg. Met een steen werden verschillende ramen ingegooid. Hoe de inbreker(s) zijn binnengeraakt, is niet duidelijk, maar ze verlieten de lokalen wellicht via de nooddeur die van binnen kon geopend worden.

Binnenin richten ze flink wat schade aan in de keuken waar materiaal werd kapot gegooid. De kassa was leeg, maar uit de lockers werd wel geld gestolen. Het is in het 15-jarig bestaan van het ontmoetingscentrum de eerste keer dat er wordt ingebroken. In de aanpalende KSA-lokalen eenzelfde scenario. De politie verrichtte een sporenonderzoek.