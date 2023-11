Inbraak in lokalen van Chiro ‘t Sleutelke in Dentergem: dieven stelen fietsen, geld en… een volle frietketel

In de lokalen van Chiro ’t Sleutelke in Oeselgem, bij Dentergem, zijn ergens woensdag- en donderdagavond inbrekers over de vloer geweest. Ze stalen onder meer twee fietsen, het geld voor de vieruurtjes van de leden en een volle frietketel. “Zeker dit laatste moet toch opgevallen zijn”, zegt hoofdleider Izaak Lanneau. “We doen een oproep of iemand in de buurt iets verdacht gezien of gehoord heeft.”

Donderdag 2 november kwamen de jongeren van de Chiro bijeen om hun spaghettiavond van komende zaterdag voor te bereiden. Al snel ontdekten ze dat er enkele voorwerpen verdwenen waren uit hun lokalen. “Voor de spaghettiavond hadden we een prijzenmand met pakjes spaghetti, saus en een fles wijn”, zegt hoofdleider Izaak Lanneau (20). “Het viel ons meteen op dat die halfleeg was. Niet veel later bleek dat iemand van de leiding zijn fiets en een muziekbox kwijt was.”

Geen sporen van inbraak

“Toen hebben we eens goed rondgekeken. Er zijn in totaal twee fietsen gestolen, een bak Omer en een fles jenever voor onze spaghettiavond en vreemd genoeg ook een friteuse, nog vol frietvet, en twee dozen partysnacks. Veel cash geld hebben we gelukkig niet liggen in onze lokalen, maar er is wel een grote pot met kleingeld gestolen. Elke zondag nemen onze leden 50 cent mee voor hun vieruurtje. Al dat geld is weg, ik denk er zo’n 60 euro in zat.”

“De echt waardevolle spullen in onze lokalen zijn blijven staan. Daarom denk ik niet dat het om professionele dieven met een bestelwagen gaat. Er waren ook geen sporen van braak. Ik hoop dus dat iemand in de omgeving van het Kerkplein of de Brugstraat iets gezien heeft of camerabeelden kan bezorgen. De inbraak moet gebeurd zijn ergens tussen 17 uur op 1 november en 20 uur op 2 november. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken bij onze Chiro.”

Spaghettiavond gaat door

“Gelukkig komt onze spaghettiavond zaterdag niet in gedrang door deze tegenslag. Qua eten is alles volzet, maar na 21 uur is iedereen welkom om iets te komen drinken.”