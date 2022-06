Inbraak in kleedkamers Ruddervoorde, kraker in ‘t eXperiment

De kleedkamers van KDC Ruddervoorde en sporthal De Valkaart zijn het slachtoffer geworden van een inbraak.

Dinsdag iets voor 22 uur is er een inbraak geweest in de kleedkamers van KDC Ruddervoorde op het domein Ridefort. Het was één van de terreinverzorgers van de club die de man zag binnendringen in de kleedkamers en de politie verwittigde.

De ordediensten kwamen ter plaatse en konden op aangeven van de terreinverzorger de man aanhouden. Bij de inbraak had de man enkel ballen meegenomen waarmee hij aan het trappen was op het derde veld, waar hij ook aangesproken werd door de agenten. Gezien de man zich nogal weerspanning gedroeg werd een tweede ploeg van het Houtsche opgeroepen om de man geboeid weg te voeren.

De man was al enkele keren gezien in en rond het jeugdhuis t’ eXperiment. Hij had het gebouw gekraakt en sliep er sinds enkele dagen. Al in het weekend was de gemeente hierover ingelicht en ze hadden de wijkagent de opdracht gegeven uit te kijken naar deze man.

In de nacht van 31 mei werden er ook drie verdachten van de inbraak in de sporthal De Valkaart in Oostkamp op heterdaad betrapt. Ook daar was het een alerte burger die de politiediensten had verwittigd. De politie heeft de verdachten klemgereden en ze gearresteerd. Eén meerderjarige verdachte is aangehouden door de onderzoeksrechter, de twee minderjarigen werden aangehouden door de jeugdrechter.

Verder onderzoek moet nu gevoerd worden om na te gaan of deze verdachten ook in aanmerking komen voor andere feiten van inbraken in sport- en jeugdlokalen die de laatste weken hebben plaatsgevonden. (GST)