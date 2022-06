Inbraak in garage door manipulatie van bedrading

De politie kreeg zondag in de voormiddag een melding van een inbraak in een ondergrondse garage in De Panne. Eigenaars van die garage in de Leopold II Laan in De Panne hadden om 9.45 uur de politie verwittigd.

Ze stelden vast dat onbekende verdachten door het manipuleren van de elektrische bedrading de garagepoort hebben kunnen openen. Het sleutelcontact aan de buitenzijde van de garage-unit werd afgebroken van de muur en via de bloot gekomen elektrische bedrading is men erin geslaagd om de garagepoort te openen. Er werd uiteindelijk niets gestolen. De politie stelde een pv op. (JH)