Inbraak in De Molenhoeve in Gistel, uitbaters loven 250 euro uit voor gouden tip

De Molenhoeve in de Warandestraat in Gistel, de brasserie bij de Oostmolen, heeft vrijdagnacht ongewenst bezoek gekregen. Een of meerdere dieven gingen aan de haal met onder meer sterke drank en cash geld uit de portefeuilles van het personeel. “We loven 250 euro uit voor een gouden tip”, zeggen de zaakvoerders.

De inbraak moet gebeurd zijn tussen vrijdagavond 23.30 uur en zaterdagmorgen 9 uur. “Men is binnengeraakt via een kelderraampje, dat aan diggelen werd geslagen. Er zijn bloedsporen gevonden. Iemand heeft zich dus verwond tijdens de inbraak. Er werden tal van flessen sterke drank meegenomen. Ook de portefeuilles van ons personeel, met wisselgeld om de werkdag mee aan te vangen, zijn leeggeroofd”, getuigen de zaakvoerders.

Alles samen is er voor duizend euro verlies en schade. “Maar het gaat om het principe. Daarom loven we 250 euro uit voor een gouden tip die naar de inbreker leidt”, klinkt het nog bij de Molenhoeve. De tips mogen worden verstuurd naar info@demolenhoeve.be.

Labo voor sporenonderzoek

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De Molenhoeve ging zaterdag gewoon open en klanten merkten allicht niets van de inbraak. “Met die gouden tip hopen we vooral dat de inbreker op zijn ongemak is. Hopelijk wordt de dader snel geïdentificeerd”, aldus de uitbaters.

(BB)