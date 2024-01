Inbraak in café Vijf voor Twaalf in Nieuwpoort: “Veel schade, maar slechts zeven flessen sterke drank weg”

Inbrekers sloegen afgelopen weekend toe in twee cafés in Nieuwpoort. In sfeercafé Vijf voor Twaalf stelde uitbaatster Adelheid De Ruyter (57) de inbraak zaterdag vast, net op de dag van haar verjaardag. “De schade is groot”, zegt ze. “De deur is kapot, het raam is stuk en de vloer is beschadigd. En dat allemaal voor slechts zeven flessen sterke drank, die niet eens vol waren.” Vermoed wordt dat jongeren met veel dorst een snelle slag wilden slaan.

De inbraak werd zaterdagochtend vastgesteld toen Adelheid De Ruyter en haar man Bart Sterckx (50) hun bekende sfeercafé Vijf voor Twaalf in de Onze Lieve Vrouwstraat in Nieuwpoort wilden openen. Hun zaak ligt aan de kerk en er is veel passage, maar daar trokken inbrekers zich niets van aan.

“Ze hebben alvast heel wat moeite gedaan om binnen te raken”, zegt Adelheid. “Eerst probeerden ze met een koevoet om de deur te forceren. Die is overal rond de klink beschadigd, maar binnen raakten ze zo niet. Daarna gooiden ze een grote bloempot van op het terras door het raam. Alhoewel er nog heel wat scherpe stukken in het kader zaten, wurmden ze zich toch naar binnen. Binnen lag overal glas, dat ze dan nog eens allemaal stuk trapten op onze mooie zwarte houten vloer. Ze wilden dus absoluut binnen zijn.”

Zeven flessen sterke drank

Adelheid en Bart zochten dus met een bang hartje naar wat er zoal gestolen werd. “Tot onze verbazing merkten we amper iets op. Het geld in de kassa? De schorten met kleingeld, de iPad en tal van andere zaken: alles was er nog. Wat werd er wél gestolen? Enkel zeven flessen sterke drank. Vooral whisky, en dan nog de goedkopere flessen. Sommigen waren niet eens halfvol. En de duurste flessen lieten ze staan. We vermoeden dus dat dit jongeren waren die dorst hadden en een snelle slag wilden slaan. De politie ziet ook jongeren lopen op de camerabeelden van het gemeentehuis, maar die zijn niet duidelijk genoeg. In ieder geval deden ze veel moeite voor een kleine buit, maar de schade bij ons bedraagt wel enkele duizenden euro’s. Wij plaatsen alvast ook camera’s nu.”

Andere inbraakpoging

Dit weekend werd op de Kaai in Nieuwpoort nog een inbraakpoging in een horecazaak vastgesteld. De klink van de deur werd beschadigd, maar de dieven raakten niet binnen. (JH)