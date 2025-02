Inbraak in auto van Wervikse burgemeester Youro Casier aan zijn huis in Geluwe

De criminaliteit in Wervik scheert al maandenlang hoge toppen en nu werd zelfs burgemeester Youro Casier (Vooruit) er het slachtoffer van. Er werd in de Jeruzalemstraat in Geluwe ingebroken in zijn auto Seat.

“Dit gebeurde vorige vrijdagavond tussen 20.45 uur en zaterdagmorgen 9 uur”, zegt de burgemeester. “Mijn wagen stond aan mijn deur geparkeerd en men heeft een zijraampje ingeslagen om op die manier mijn rechter achterportier te openen. Uit mijn wagen werd een zak met oude kledij gestolen. De schade betrof dus een kapot zijraampje.”