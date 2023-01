In Brugge gestolen speed pedelec duikt door gps op in Maaseik

De lokale politie van de zone Maasland heeft dinsdag een gestolen speed pedelec met een waarde van 12.000 euro kunnen recupereren via het gps-signaal. Dat meldt de politie.

De snelle elektrische fiets was in Brugge ontvreemd. De eigenaar wist vanuit Brugge de politie Maasland op het goede spoor te zetten, want het signaal dook op in Maaseik.

Rond 14.45 uur kreeg de politie van de eigenaar melding dat de gps geactiveerd was van de dure Stromer-fiets. De agenten troffen op de door de eigenaar opgegeven locatie de verdachte met de fiets aan.

De verdachte werd gearresteerd en naar het commissariaat overgebracht voor verder onderzoek.