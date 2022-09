Illegalen stelen jetski van reddingsdienst Bredene om naar Groot-Brittannië te varen… maar eindigen in Nederland

De bootjes en zelfgemaakte zwemvesten kenden we al, maar daar komt nu dus ook een poging met een jetski bij. De lokale politie en scheepvaartpolitie onderzoeken alleszins of dat de reden was van de diefstal woensdagnacht in Bredene. Daar werd de jetski van de reddingsdienst namelijk gestolen.

En die stond niet open en bloot op het strand, bevestigt de reddingsdienst. Wél in een afgesloten garage, wat wellicht betekent dat de dieven wisten waar ze moesten zijn. Vast staat dat de jetski richting zee werd gebracht, waarna twee personen het ruime sop kozen. Aan hun zadel zouden ze nog twee jerrycans benzine gehangen hebben, om zeker voldoende brandstof bij te hebben. In hun poging vielen de twee evenwel stil – mogelijk door een mechanisch defect – zo zou blijken uit de eerste vaststellingen. Daardoor kwam de jetski tot stilstand en dreef het vaartuig af. Door de stroming kwamen ze zelfs in Nederlandse wateren terecht. En het zijn de Nederlandse reddingsdiensten die in de loop van donderdag melding kregen van een dobberende jetski op volle zee.

Eenmaal ter plaatse troffen ze een jetski aan met aan boord twee personen. Ze werden in veiligheid gebracht en al snel bleek hun vaartuig gestolen te zijn én eigendom te zijn van de reddingsdienst in Bredene. Daar werden ze in de loop van donderdag op de hoogte gebracht van de diefstal én dat de jetski ondertussen is teruggevonden. “Veel meer weten wij ook niet”, klinkt het daar. Volgens onze informatie waren de twee onderkoeld en moesten ze overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Rotterdam

Bij de politie van Bredene/De Haan bevestigen ze de diefstal en dat het wellicht om illegalen gaat die de oversteek wilden maken. “Ze zitten ondertussen bij de hulpdiensten in Rotterdam, waar ze een verklaringen zullen afleggen en de bevoegde diensten verder onderzoek voeren”, aldus commissaris Dennis Goes. “Op een later tijdstip zal dan bekeken worden hoe we de jetski opnieuw tot in Bredene krijgen.” (MM)