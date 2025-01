“Ik was in shock, maar gelukkig is alles goed afgelopen”: Twee gewapende jongeren overvallen nachtwinkel in Tielt

In de Kasteelstraat in Tielt vond vrijdagavond een gewapende overval plaats in de nachtwinkel van Farqan Butt. Twee jongeren, volledig in het zwart gekleed en met handschoenen en een kap over hun hoofd, vluchtten met lege handen weg. De politie voert een onderzoek.

Omstreeks 18.50 uur vrijdagavond vond er een gewapende overval plaats in de nachtwinkel in de Kasteelstraat in Tielt. Twee personen kwamen er die avond de winkel binnen en bedreigden de uitbater met een pistool, in de hoop met geld aan de haal te gaan.

Met lege handen gevlucht

“Toen ik hen zag binnenkomen, zag ik meteen dat er iets niet pluis was”, zegt Farqan Butt, uitbater van de nachtwinkel. “Het waren twee jonge gasten, volledig in het zwart gekleed, met handschoenen en met een kap over hun hoofd. Ze waren eerst wat onwennig, maar van zodra ze een glimp van mij hadden opvangen, trok een van hen een geweer. Ze eisten me om geld te geven, of dat ze anders zouden schieten.”

De nachtwinkel in kwestie. (Google Streetview)

De daders lukten echter niet in hun opzet, en vluchtten met lege handen weg. “Ik ben achterin de winkel gebleven, en toen ik zei dat ik de politie gebeld had, waren ze snel weg”, zegt Farqan. “Ik was wat in shock, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Maar gelukkig is alles goed afgelopen. Ik ben niet gewond geraakt, noch iemand anders, en er was geen buit, dus ik ben oké nu.”

Onderzoek

Van zodra hij kon, verwittigde Farqan de politie. De diensten zijn vrij snel ter plaatse gekomen en hebben meteen de buurt onderzocht op zoek naar aanwijzingen. “Ook de wagens die in de buurt geparkeerd stonden werden gecontroleerd, maar helaas hebben ze momenteel nog niets kunnen vinden”, zegt Farqan, “maar ik heb er vertrouwen in dat ze de daders zullen vatten.”

De politie bevestigt dat het onderzoek lopende is. “We zijn op zoek naar de twee verdachten”, klinkt het bij Lies Heytens, commissaris bij politiezone Regio Tielt. “Omdat het onderzoek volop lopende is, kunnen we daarover momenteel nog niet meer kwijt.”

(csd)