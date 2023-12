“Ik stond stokstijf achter de kassa”: Tessa (35) slachtoffer van mislukte gewapende overval bij fruitwinkel in Houthulst

In fruitwinkel Groenten en Fruit Martine in Merkem bij Houthulst vond vrijdagochtend een poging tot gewapende overval plaats. Medezaakvoerster Tessa Vandewalle (35) stond aan de kassa toen een gemaskerde man plots een pistool op haar richtte. “Ik stond stokstijf achter de kassa, ik was precies bevroren”, blikt ze terug.

Tessa Vandewalle (35) werkt al zo’n tien jaar bij Groenten en Fruit Martine in Merkem. Ze is medezaakvoerster van de fruitwinkel van haar schoonmoeder Martine Kesteloot (60), die de winkel aan de Iepersteenweg heeft opgericht. Daarnaast is Tessa schepen van onder andere Ruimtelijke Ordening en Landbouw in Houthulst.

20 seconden

De feiten vonden vrijdagochtend plaats. “Het was rond 7 uur toen er een kerel binnenkwam in onze winkel”, blikt Tessa terug. “Hij had zwarte kledij aan, droeg een witte bivakmuts en een zonnebril. Voor ik het goed en wel besefte, richtte de man een klein pistool op mij toen ik achter de kassa stond. Hij vroeg niets, maar we hoorden hem mompelen. Ik stond stokstijf aan de kassa, ik was precies bevroren en hij vroeg ook niets. Het was zeer raar wat zich daar in een aantal seconden afspeelde.”

Elke ochtend zetten Tessa, Martine en de medewerkers alle fruit en groenten uit de frigo. “Daardoor waren we in de ochtend met drie in de winkel. Een van onze medewerkers dacht dat het iemand was voor de grap en lachte ermee. Hij lachte heel luid, waarop de dader precies schrok en vervolgens naar buiten liep. Waarschijnlijk omdat hij de reactie niet had verwacht of hij het niet zag aankomen. Pas twee seconden nadat hij buiten was, beseften we: ‘Wat was dat hier?’. De mislukte overval was in nog geen 20 seconden tijd voorbij.”

Achtervolging

Tessa verwittigde meteen de politie en belde naar haar man, die achteraan in de hangar aan het werken was. “Mijn man heeft de camionette genomen en de dader achtervolgd. Terwijl hij dat deed, stond hij in contact met de politie. De dader vluchtte met zijn fiets richting Woumen. Op een bepaald moment reed de dader een lange oprit in naar een woning. Dan heeft mijn man de achtervolging stopgezet. Hij kon moeilijk zomaar iemands zijn oprit inrijden, met de gedachte dat de dader een pistool bij zich had. Tegen dan kwam ook de politie toe, maar ze konden de man niet meer aantreffen.”

Ze schat dat de overvaller ongeveer 30 jaar was. “Het eerste wat mij opviel, was dat er aan de hielen van zijn witte basketschoenen grijze ducttape zat. Dat vond ik zeer raar. De politie zegt dat overvallers dat meestal doen om plastieken zakken rond hun schoenen vast te maken tegen de voetafdrukken, maar bij hem zaten er geen zakken rond.”

Onderzoek loopt

De mislukte overval weerhoudt Tessa niet om opnieuw in de winkel te staan. “Ik ben niet snel bang, maar je denkt er natuurlijk wel aan terug. Je begint je ook van alles af te vragen. Wat als onze medewerker niet was begonnen met lachen? En zeker als ik achter de kassa sta, kijk ik nu ook wel altijd wie er binnenkomt. Het zijn momenteel drukke dagen en dat is misschien maar best ook, om zo wat afleiding te hebben.”

Alles werd gefilmd met de bewakingscamera’s in de winkel. Het onderzoek van de politie loopt verder. (DM)