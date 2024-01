“Ik lijd aan kleptomanie”: vrouw riskeert celstraf na diefstal van twee jassen

Een vrouw riskeert een celstraf van zes maanden na de diefstal van twee damesjassen in twee boetieks in Koksijde. Naar eigen zeggen kon S.V. de diefstallen zelf niet verhinderen. “Ik lijd aan kleptomanie”, zegt ze.

De vrouw werd vorig jaar betrapt na een winkeldiefstal in de Marie-Helene in Koksijde. “Ze had er een damesjas gestolen, maar werd op heterdaad betrapt”, sprak de procureur. “Ze had de winkel verlaten zonder de jas te betalen. De politie werd erbij gehaald en toen bleek dat ze ook in het bezit was van een tweede jas, gestolen in de Weekend Mode. Een van de jassen kon niet meer terugbezorgd worden door lichte schade. De vrouw zegt dat ze kampt met een bipolaire stoornis en ook problemen heeft met alcohol. We zien ook al een veroordeling voor intoxicatie op haar strafblad staan. Ik vraag zes maanden cel en 800 euro, eventueel met uitstel onder voorwaarden.”

Geen controle over daden

S.V. was echter zelf niet aanwezig maar liet haar advocaat het woord voeren. “De vrouw geeft zelf aan dat ze lijdt aan een vorm van kleptomanie en eigenlijk zelf geen controle heeft over haar daden als ze iets steelt. We vragen een milde straf.” Vonnis op 9 februari. (JH)