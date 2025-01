“Ik dacht eerst dat het om een kapotte knalpot ging”: Francis uit Blankenberge getuigt na overval op hotel in Senegal

Francis De Buck, medezaakvoerder van de bekende tearoom Au Pingouin in de Kerkstraat, verblijft momenteel in het Senegalese hotel dat afgelopen weekend dieven over de vloer kreeg. Overvallers drongen er in de nacht van zaterdag op zondag binnen en gingen aan de haal met 12 miljoen CFA-frank, omgerekend zo’n 18.000 euro.

“Ik ben zaterdagnacht wakker geworden van geweerschoten, maar dacht dat het om een kapotte knalpot ging. Toen we ‘s ochtends vroeg op excursie vertrokken, zagen we op straat wel een lege kassalade liggen. Maar we hebben daar verder niet veel aandacht aan besteed. Je ziet hier in Senegal nogal veel vuiligheid op straat”, vertelt Francis vanuit Pointe Sarène.

Geen onveilig gevoel

Over de inval werd door het hotelmanagement niet gecommuniceerd met de gasten. “De sfeer is zoals anders”, zegt Francis. “Andere Belgen die in het hotel verblijven, wisten zelfs nog van niets. Maar het is dan ook echt een groot resort. Ondertussen verspreidt het nieuws zich wel als een lopend vuurtje.”

Toevallig verblijven ook Tom Larbrisseau, de Blankenbergse Prins Carnaval 2022, en zijn vriendin in hetzelfde hotel. “Zij hadden me aan het zwembad herkend en aangesproken”, aldus Francis.

Echt onveilig heeft hij er zich naar eigen zeggen niet gevoeld. “Rationeel gezien kwamen die bandieten tenslotte voor het geld in de kassa’s, en niet voor de gasten”, klinkt het. Francis laat er de pret dan ook niet door vergallen. “Voor woensdag staat er nog een safari op de planning.”

“Ze hebben het hier goed kunnen verzwijgen voor de toeristen”, reageert Tom Larbrisseau vanuit Senegal. “Enkele mensen die we hier hebben leren kennen, hadden wel schoten gehoord maar wisten toen nog niet dat dit om een overval ging. Wijzelf hebben zaterdagnacht niks gehoord of gezien, we hebben het nieuws pas gisterenavond vernomen via HLN. Wel wat akelig om te denken dat ze hier zo gemakkelijk binnen geraken. Van zodra je het hotel buiten stapt, besef je ook weer dat de mensen hier niks te verliezen hebben: er is veel armoede. Ondertussen staat de gendarmerie wel bij de slagbomen van het hotel, wat ons toch enigszins geruststelt.”