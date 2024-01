“Ik ben in tranen uitgebarsten”: Yara (21) dolblij nadat haar gestolen auto is teruggevonden

Dankzij haar oproep op sociale media is de gestolen auto van Yara Declercq (21) uit Avelgem teruggevonden. De wagen werd maandag gestolen door een klant van de supermarkt waar ze als jobstudente aan het werk was. “Ik ben in tranen uitgebarsten toen ik het hoorde, ik ben heel blij”, reageert Yara.

Yara Declercq was maandag aan de slag als jobstudente in de Okay van Vichte. Toen ze om 12 uur naar huis wou gaan, bleek haar Volkswagen Polo gestolen te zijn van de parking. Op de camerabeelden van de winkel was te zien hoe een vrouwelijke klant het deel van de winkel betrad dat voorbehouden is voor het personeel en ruim een kwartier wegbleef. “Mijn autosleutels en bankkaarten werden gestolen uit mijn handtas. Die zat in mijn locker, maar die kon niet op slot.”

“Ik heb nog geen contact gehad met de man die mijn auto herkende, maar ik ben hem erg dankbaar”

Yara deed een oproep naar getuigen via sociale media. Die werd druk gedeeld en met resultaat. “Mijn auto werd teruggevonden op een parking in de Kerkstraat in Anzegem, zo’n zeven kilometer van waar ik werk”, zegt Yara blij. “Iemand die er in de buurt woont, herkende hem van de berichten op sociale media en contacteerde mijn moeder. Ik was zo blij toen ze mij belde, ik ben beginnen te wenen. Ik heb nog geen contact gehad met de man die mijn auto herkende, maar ik ben hem erg dankbaar.”

Platte batterij

“De dief is voorlopig nog niet opgepakt, maar het belangrijkste is dat ik mijn auto terug heb”, besluit Yara. “Al is hij wel teruggevonden met een platte batterij, de dief moet de lichten aan gelaten hebben.” (JF)