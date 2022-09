Ierse man vertrekt na tanken zonder te betalen

In de Strandlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde werd een man dinsdagmiddag betrapt op flessentrekkerij.

Rond 15.20 uur reed een Ford Focus in een donkerblauwe kleur met vermoedelijk een Iers kentekenplaat de parking van het pompstation op. De bestuurder stapte uit en vroeg aan een pompbediende van een tankstation om een pomp vrij te geven. Na het tanken stapt de verdachte, een jonge man vergezeld van een vrouw, in het voertuig zonder te hebben betaald en vertrok aan een hoge snelheid in de richting van de Koninklijke Baan. De politie startte een onderzoek en geeft mee dat de eindkarakters van de nummerplaat 17260 zijn. (JH)