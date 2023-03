Huisarts in Zeebrugge krijgt dieven over de vloer: “Ze moeten snel en efficiënt gehandeld hebben”

Of ‘propere’ dieven bestaan? Huisarts Thomas Vandamme uit Zeebrugge denkt alvast van wel. Hij merkte een inbraak in zijn dokterspraktijk nauwelijks op, maar een buit was er wel degelijk. “Blijkbaar wist men de weg. Het is heel merkwaardig”, zegt de huisarts. De politie onderzoekt de zaak, maar aan de buit te zien, waren de daders heel kieskeurig.

De huisartsenpraktijk van dokter Thomas Vandamme bevindt zich in de Brusselstraat in Zeebrugge, aan de achterkant van de zeedijk. Toen de huisarts maandag in de loop van de namiddag aan zijn consultaties wou beginnen en arriveerde in de praktijk, bleek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Tot de dokter zijn bureau van dichterbij bekeek en vaststelde dat hij dieven over de vloer had gekregen.

“Hoe vreemd het ook klinkt: ze zijn proper te werk gegaan”, doet de huisarts zijn verhaal. “Het was eerder toevallig dat ik de ontdekking deed. Als je binnenkwam, was er geen sprake van wanorde of zo. Blijkbaar wist men de weg, het is zeer vreemd.”

Appartementen

Uit de vaststellingen van de politie blijkt dat de dader(s) een raam aan de zijkant van de praktijk uithaalden om zo binnen te breken. Wanneer dat precies gebeurde, is niet duidelijk. De huisarts was niet aanwezig tijdens het weekend en ook de bewoners van de bovengelegen appartementen hebben niks verdachts gehoord of gezien. “Ze moeten snel en efficiënt te werk zijn gegaan”, zegt dokter Vandamme, die geen idee heeft wie het op zijn praktijk had gemunt.

Medisch materiaal

Wat wél duidelijk is, is dat de dader op zoek was naar een specifieke buit. Want behalve wat wisselgeld, bedraagt de buit voornamelijk medisch materiaal. “Denk daarbij aan spuiten, naalden en middelen voor lokale verdoving”, legt de huisarts uit. “Daarnaast namen ze ook inktpatronen en een oude computer mee. De computer met medische dossiers en informatie lieten ze onaangeroerd.”

Veel schade werd er in de praktijk niet aangericht. “Het is nu aan de politie om de zaak te onderzoeken. Mijn consultaties kunnen gelukkig gewoon blijven verder gaan”, stelt de dokter.

Bij de Brugse politie bevestigen ze de aangifte. In de loop van maandagnamiddag werden ter plaatse de nodige vaststellingen gedaan. Arrestaties werden (nog) niet verricht. “Het onderzoek naar de inbraak en diefstal van het materiaal is lopende”, geeft politiewoordvoerster Lien Depoorter mee. (MM)