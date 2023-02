Horeca-uitbater confronteert dief met gestolen wijnflessen, maar dan had de man al een fles uitgedronken

Een uitbater van een horecazaak aan de Kaai in Nieuwpoort riep afgelopen vrijdagavond politiezone Westkust ter plaatse. Hij had vastgesteld dat er drie flessen wijn verdwenen waren op een drankkast in zijn zaak.

De horeca-uitbater legde al vlug de link met de enige aanwezige klant van de avond voordien. Hij merkte de verdachte op in een nabijgelegen handelszaak en confronteerde hem met de diefstal. De 41-jarige man uit Koksijde gaf de feiten toe, maar was op dat moment niet in staat om de schade te betalen. Hierop verwittigde de uitbater de politie.

De man bekende de diefstal van de drie flessen wijn, waarvan hij intussen al één fles had leeggedronken. De uitbater en de klant kwamen tot een regeling, die werd opgevolgd door de politie: de recuperatie van de twee flessen en de betaling van de derde fles.

