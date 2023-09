Hoogbejaarde vrouw (90) ziet 180 euro van rekening verdwijnen na bankkaartdiefstal in Brugge

Een 22-jarige Roemeen heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor drie portefeuillediefstallen. Een van de slachtoffers was een 90-jarige vrouw.

Op 11 maart vorig jaar merkte het hoogbejaarde slachtoffer in de Brugse Zuidzandstraat dat haar portefeuille uit haar handtas verdwenen was. De vrouw liet haar bankkaarten meteen blokkeren maar kon niet verhinderden dat er 180 euro van haar rekening verdween. Camerabeelden leverden evenwel twee verdachten op, onder wie L.I.

Op 25 maart vorig jaar werd L.I. op heterdaad betrapt in het café Pick op de Brugse Eiermarkt. Hij had er twee portefeuilles gestolen. “Ik was dronken”, verklaarde hij aan de politie. Naar eigen zeggen kampte de jonge Roemeen ook met financiële problemen. Voor zijn proces kwam hij niet opdagen. (AFr)