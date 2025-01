Hongerige inbreker in ‘t Schroefke in Kachtem: “Hij at Zwanworstjes met Bickysaus en liet een drugspuit achter”

Vorig weekend werd ingebroken in ‘t Schroefke in Kachtem, de horecazaak aan de jachthaventjes in Kachtem. “Ik merkte het pas zaterdagmorgen op, omdat de keuken helemaal over hoop lag”, zegt zaakvoerder Yannick Deplae. Er is natuurlijk wat schade, maar een grote buit is er zeker niet. “De inbreker deed zich te goed aan Zwanworstjes met Bickysaus. En hij dronk ook een non-alcoholische cocktail en nam er ook twee mee.”

Al 12 jaar runt Yannick Deplae ‘t Schroefke in Kachtem. “Er was eerder al een inbraak, maar dat is ondertussen wel tien jaar. Ik had pas door dat hier ingebroken was toen ik de keuken zag, die was over hoop gehaald. Op de camerabeelden is de man ook duidelijk te zien. De politie en het labo kwamen ook ter plaatse. Hij moet honger gehad hebben, hij at Zwanworstjes met Bickysaus. Er staan hier uiteraard geen zon’ worstjes op de menukaart, maar die stonden hier nog van een feestje met het personeel. Hij dronk ook een Schroefke 0,0, een mocktail van het huis. Er werd ook een slot geforceerd. Er is dus wat schade en weinig buit. Het gaat wellicht ook om een druggebruiker, hij liet een spuit achter in een glas.”