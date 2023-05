Hond van eigenaars café Aux Acacias voorkomt inbraak

Fietsdiefstallen, portefeuilles die worden ontvreemd en zelfs een beschadigde wagen? Komen-Waasten lijkt gebukt te gaan onder een vlaag van kleine criminaliteit. Een bittere realiteit voor Franck Clarion en Isabelle Gobert, de uitbaters van café Aux Acacias. Zij konden enkele inbrekers op heterdaad betrappen, waardoor erger werd vermeden. De politie opende een onderzoek.

Afgelopen week keerde het koppel, dat al enige tijd het bekende café draaiende houdt, terug van een minivoetbaltoernooi. “We besloten nog iets te eten en wat tv te kijken, toen onze hond plots begon te blaffen als een gek”, klinkt het bij het duo. “Eerst dachten we dat het louter om voorbijgangers ging, ons café ligt immers langs een drukke invalsweg, maar de hond bleef maar tekeer gaan. We besloten toch poolshoogte te gaan nemen en kwamen al snel tot de vaststelling dat onze viervoeter geen ongelijk had.”

Franck en Isabelle deden de ronde van hun etablissement en merkten op dat het slot van hun omheining werd geforceerd. Na controle van de videobeelden werd hun grootste vrees al snel werkelijkheid. “Daar zagen we hoe een drietal kerels op de parking naast het café kwamen geslenterd, waar ze probeerden onze achterpoort te openen. Toen dat niet lukte trokken ze naar de voorkant van het café, waar ze een poging ondernamen om de afsluiting te breken. Ook dat scheen niet te lukken, waarop ze de hond hoorden blaffen. Ze hebben het op een lopen gezet zonder dat we ze zelf hebben kunnen zien. We hoorden ondertussen al dat ze ook in de wijk voor het café al een paar keer werden opgemerkt, waarop steevast de politie werd verwittigd. Aan onze kant gaan we alvast niet op onze lauweren rusten. Binnenkort installeren we enkele extra camera’s en we hebben ook gevraagd om hier een alarminstallatie met rook te installeren. Het kan niet zijn dat we dag op dag keihard werken, om dit alles door enkele nietsnutten te laten ontvreemden.”