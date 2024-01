“Hoerenzonen!”: piepjonge dief die politie de huid volschold in Middelkerke krijgt twintig maanden cel

Een 19-jarige Middelkerkenaar heeft voor de Brugse rechtbank twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor diefstal, weerspannigheid en smaad. Bij zijn arrestatie voor diefstal richtte Ryan C. zich tegen de politie. En dat was lang niet de eerste keer.

Op 26 juni vorig jaar drongen C. en twee minderjarige kompanen een woning in Middelkerke binnen en gingen er aan de haal met zes kledingstukken en een rugzak. Een getuige sprak C. aan op de feiten maar die dreigde ermee terug te keren met een mes. Toen de politie C. arresteerde, spuwde hij een agent twee keer in het gezicht. Een andere agent werd geschopt. C. schold hen ook uit voor ‘hoerenzonen’ en ‘homo’s’.

C. kreeg in oktober 2022 al twee jaar voorwaardelijke celstraf voor een gewapende overval op een nachtwinkel. Voor weerspannigheid kwamen daar eind april 2023 nog twee jaar voorwaardelijk bij. En recent kreeg hij nog eens een jaar effectief voor homofoob geweld en weerspannigheid. “Hij heeft de vele kansen niet gegrepen”, aldus procureur Emilie Lingier, die twee jaar cel vroeg.

De verdediging omschreef de feiten in het huidige dossier als een domme kwajongensstreek onder invloed van alcohol. “Hij beseft dat de speeltijd voorbij is”, pleitte meester Amber Lumbeeck. De advocate drong aan op een werkstraf, maar dat zag de rechtbank niet zitten. (AFr)