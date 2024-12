“Hij beloofde levenslang voor haar te zorgen”: werkstraf voor Oostendenaar die oudere vrouw bijna 900.000 euro ontfutselde

Amper zes maanden na hun eerste ontmoeting trok een toen 70-jarige, alleenstaande vrouw in bij Oostendenaar Ahmed G. (37). Op sluwe wijze maakte die haar bijna 900.000 euro lichter. Toch komt de man weg met een milde straf.

Eind 2018 trok het slachtoffer, een alleenstaande vrouw op leeftijd, in bij Ahmed G. in Oostende. De twee kenden elkaar toen amper zes maanden. G. maakte evenwel misbruik van de psychische en fysieke kwetsbaarheid van de vrouw. “Door een aaneenschakeling van verzinsels en door in te spelen op haar zwakheden, liet hij haar geloven dat hij levenslang voor haar zou zorgen”, klinkt het in het vonnis.

Volgens het Openbaar Ministerie was G. enkel uit op het vermogen van de vrouw. Op minder dan anderhalf jaar tijd maakte de dertiger haar liefst 652.300 euro afhandig. Bovendien weekte hij ook twee leningen – goed voor een totaalbedrag van 237.000 euro – los bij de vrouw en dit nadat hij haar had wijsgemaakt dat hij zijn woning dreigde te verliezen of dat hij een horecazaak wilde opstarten.

Ten slotte ging G. ook nog aan de haal met een partij juwelen van het slachtoffer om die te verkopen aan juwelierszaken. Een Oostendse juwelier stortte in totaal ruim 5.500 euro op zijn rekening. Intussen zou G. een dading hebben afgesloten met het intussen 76-jarige slachtoffer. Daarnaast verwees de rechtbank ook nog naar zijn blanco strafblad.

G. kreeg uiteindelijk 80 uur werkstraf. Als hij die niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog een jaar effectieve celstraf boven het hoofd. (AFr)