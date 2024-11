Havenbedrijven tonen solidariteit na inbraak bij VTI Zeebrugge en schenken 40 laptops: “De steun is overweldigend”

Vier dagen na de inbraak bij Havenschool VTI Zeebrugge kan de school weer op volle toeren draaien. Dieven gingen aan de haal met 40 laptops van leerlingen, maar de school kreeg de voorbije dagen heel wat hulp van havenbedrijven en de lokale gemeenschap om dat verlies op te vangen.

De dieven forceerden meerdere deuren en namen de laptops mee, die essentieel zijn voor het dagelijkse onderwijs van de leerlingen. Meteen na de inbraak lieten de havenbedrijven ECS, ICTS, CSP, en Artes hun betrokkenheid zien. Zij staken de school een hart onder de riem door hun ICT-afdelingen een tiental afgeschreven laptops te laten doneren, waarmee de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd werd. De schade aan de deuren werd dan weer vakkundig hersteld door leerlingen van de afdeling houtbewerking.

Directeur Joke Knockaert van Havenschool VTI Zeebrugge sprak haar diepe dankbaarheid uit. “De steun die we hebben ontvangen, is overweldigend. Het is hartverwarmend om te zien hoe snel en effectief onze partners en de gemeenschap hebben gereageerd”, zegt Knockaert.

ICT-coördinator Andreas Eeckhout heeft intussen alle geschonken laptops kunnen configureren, zodat de leerlingen er snel mee aan de slag konden. (MM)