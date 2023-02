Hardnekkige dievegge geklist in Koksijde: sigaretten, kousen en kippenspiesjes terecht

Een 24-jarige vrouw uit Koksijde werd zaterdagavond rond 19.40 uur betrapt in een warenhuis aan de Zeelaan in Koksijde. Ze had er kousen en kippenspiesjes gestolen.

De winkeldetective wees de toegesnelde diensten van politiezone Westkust op eerdere diefstallen, die door dezelfde vrouw gepleegd waren. Zo kwamen nog een vijftal diefstallen aan het licht, waaronder de diefstal van sigaretten op 31 januari eerder dit jaar.

De vrouw betaalde in aanwezigheid van de politie de sigaretten en gaf de gestolen kousen en kippenspiesjes terug.

(TP)