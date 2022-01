Hardleerse dievegge verbergt buit op hotelkamer

Een 41-jarige vrouw uit Blankenberge heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden effectieve celstraf gekregen voor een tiental diefstallen in haar thuisstad.

Melanie V. is allerminst een onbekende bij het gerecht. Op 2 februari vorig jaar kreeg ze nog 15 maanden cel voor diefstallen, maar amper twee maanden later ging ze opnieuw op dievenpad. Op 8 juli werd ze gearresteerd in hotel Alfa Inn in Blankenberge, nadat ze in de bagageruimte twee tablets, een laptop en enkele truien had gestolen uit reiskoffers.

Camerabeelden

V. werd als dader geïdentificeerd op basis van camerabeelden. Ze verbleef toen in het hotel en op haar kamer trof de politie diverse gestolen spullen aan, waaronder de portefeuille van een vrouw die diezelfde dag aangifte had gedaan. V. kon ook nog gelinkt worden aan zes winkeldiefstallen bij Kruidvat, Carrefour, Wibra, Zeeman en Icic Paris XL in Blankenberge.

De vrouw, die eerder al vier keer veroordeeld werd, gaf de meeste feiten toe. “Ze is het pad verloren en werd afhankelijk van medicatie”, pleitte haar advocaat Filip De Reuse. “Het enige wat ze nu wil, is weer gezond worden.” (AFr)