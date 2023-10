Hannes (28) van Frites Unique al voor vijfde keer slachtoffer van inbraak: “Precies alsof de dader wist dat er niemand aanwezig was”

Radeloos, dat is hoe je de toestand van frituuruitbater Hannes Catanzaro stilaan kan noemen. Al voor de vijfde keer werd binnengebroken in zijn zaak, Frites Unique in Rollegem. “We zijn het beu, moe en vooral triest.” Dit keer ging een dader ervandoor met de luttele inhoud van de kassa. En die dader, die lijkt ook een vaste klant te worden.

Zondagmiddag bleef de frituur van Hannes langs de Aalbeekseweg in Rollegem gesloten, nadat opnieuw een inbraak werd vastgesteld. Sinds de frituur op woensdag 20 oktober 2021 de deuren opende, kwam er al vijf keer ongewenst bezoek over de vloer.

(Lees verder onder de Facebookpost)

“Dit keer ging de dief er met de inhoud van de kassa vandoor”, zucht een aangeslagen Hannes Catanzaro. “Daar zat alleen maar wat startgeld in, de buit is dus beperkt. Maar wat ons wel verontrust, is dat de dader duidelijk ook op zoek is naar andere waardevolle voorwerpen die hij ook meenam.” Waarover het precies gaat, wil Hannes om veiligheidsredenen niet kwijt.

Opnieuw zelfde dader

Het was de zaakvoerder zelf die de inbraak ontdekte. “Zondagvoormiddag, toen ik aan de slag wou gaan”, legt Hannes uit. “Het gaat om dezelfde dader als de vorige keer, dat zien we duidelijk op de camerabeelden. Hoe de man binnendringt, is een raadsel want er zijn nergens braaksporen. Op de beelden is wel te zien hoe uiterst kalm hij te werk gaat en op een bepaald moment ook een teken geeft aan iemand anders die niet in beeld komt. Het is een beroepscrimineel, zoveel is duidelijk.”

Tijdens feest van Van Quickenborne

Op het moment dat de feiten gebeurden, was Hannes Catanzaro aan het werk op het feest dat minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gaf in Kortrijk. “De opbrengst van dat evenement gaat naar het goede doel, meer bepaald Het Ventiel. Het is straf dat net op zo’n moment de dief toeslaat, precies alsof hij het wist.” Nadat de politie was langsgekomen voor een sporenonderzoek, deed Hannes zijn frituur weer open. “Veel zin had ik nochtans niet, maar we laten ons niet doen. Dit moet stoppen, zo kan het niet verder. Ik hoop dat de dader of daders nu heel vlug bij de kraag worden gegrepen. We zijn het beu, maar we laten ons niet doen, niemand krijgt ons klein.”