Handtas gestolen uit wagen tijdens laden en lossen in Oostende

Zondagavond om 20.30 uur sloegen dieven toe in de Oostendse Kaïrostraat toen een bestuurder aan het laden en lossen was.

Een autobestuurder parkeerde de wagen om vervolgens gedurende een kwartier te laden en te lossen met een open koffer. In die tijdspanne gingen onbekenden aan de haal met een handtas, met daarin onder meer bankkaarten, smartphone en een geldsom.

Opletten

Het slachtoffer deed aangifte bij de politie, die een pv opstelde en het voorval verder zal onderzoeken. “Een wagen die niet afgesloten is, rechtvaardigt geenszins een diefstal uit een voertuig. Hoe spijtig dit voorval ook is, we willen erop wijzen dat waardevolle voorwerpen beter niet onbeheerd achtergelaten worden”, geeft Politie Oostende mee.