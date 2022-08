Handelaars Nieuwpoort bestolen door dieven en wisseltruc

Twee handelaars uit Nieuwpoort werden zondag en maandag bestolen door dieven en oplichters. Enerzijds ging het om een winkeldiefstal van kledij en anderzijds werd ook de wisseltruc gebruikt.

De eerste feiten vonden zondag kort voor de middag plaats in de Dienstweg Havengeul. Drie mannen met een donkergrijze Opel Zafira met Poolse kentekenplaat parkeerden in de nabijheid van enkele winkels. De drie stapten uit en één van hen betrad een kledingzaak waar hij aan de haal ging met een drietal kledingstukken. Dat deed hij door ze onder zijn eigen kledij aan te trekken. De politie werd verwittigd voor een aangifte en ook Buurtpreventie24 werd door de politiediensten opgestart.

Maandag kort na de middag werd een handelaar in de Valkestraat in Nieuwpoort dan weer opgelicht. Een Franstalige vrouw betrad de handelszaak en kocht er een kleinigheid. Ze slaagde erin om wisselgeld op 50 euro terug te krijgen van de verkoper terwijl ze in werkelijkheid het biljet van 50 euro niet had overhandigd. Uit verder onderzoek bleek dat de vrouw zich verplaatst met een witte Renault Clio met Franse kentekenplaat. Ook hier werd Buurtpreventie24 door de politie opgestart. (JH)